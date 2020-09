Koronawirus pustoszy Kanadę. Trudeau: Jesteśmy na rozdrożu

Koronawirus. Kanada na rozdrożu. Justin Trudeau wygłosił orędzie

Premier Justin Trudeau zwrócił się w środę z orędziem do mieszkańców Kanady. Jak zapewnił, rząd i podległe mu służby zrobią wszystko, by powstrzymać epidemię koronawirusa.

Zbigniew Ziobro kupuje sobie poparcie Radia Maryja? "Nikt nie bierze pieniędzy do kieszeni"

Koronawirus. Kanada walczy z drugą falą. Justin Trudeau deklaruje pomoc

Koronawirus, jak przekazał Trudeau, uderzył w cztery duże prowincje Kanady. - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by utrzymać tę drugą falę zakażeń pod kontrolą. Wiem, że możemy to zrobić, bo już raz się nam udało - podkreślił polityk w orędziu.