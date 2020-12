Koronawirus. Prof. Krzysztof Simon o urodzinach Radia Maryja. Mówi o wodzie święconej

- Przecież woda święcona nie pomaga na koronawirusa - stwierdził ordynator I Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Gromkowskiego we Wrocławiu, zauważając, że większość duchownych uczestniczących w nabożeństwie w Toruniu nie miała zasłoniętych ust i nosów.

- Grono starszych wiekiem, słabo się prezentujących zdrowotnie, stojący obok siebie bez maseczek? Słabo to się prezentowało - opisywał swoje wrażenia prof. Simon. Dodał, że większość obecnych w toruńskiej świątyni polityków miała maseczki.

- Wydawanie takich poleceń, żeby przy stole wigilijnym było 5 osób, to jest absurd, kto to skontroluje? Oczywiście, że trzeba ograniczyć te kontakty, bo mamy epidemię, a wirusa najczęściej roznoszą osoby bezobjawowe - powiedział specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych.

Koronawirus w Polsce. Prof. Simon o mszach w kościołach

- Można się pomodlić w domu, można postać przed kościołem, ale nie można się gromadzić - odparł prof. Simon, pytany z kolei o bezpieczeństwo podczas udziału w nabożeństwach w kościołach i apel KEP do premiera Mateusza Morawieckiego o poluzowanie obostrzeń w świątyniach.

Prof. Krzysztof Simon odniósł się również do głosów osób, które wątpią w pandemię koronawirusa. - Zapytałbym sceptyków: skoro nie ma COVID-19, skoro nie ma zapalenia płuc, to po co pojawiają się w szpitalach? - stwierdził gość TVN24.