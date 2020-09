Koronawirus. Prezydent Radomia zakażony

Koronawirus. Prezydent w izolacji

Witkowski napisał, że powiatowa stacja sanitarna wdrożyła już odpowiednie postępowanie, a on sam przebywa w izolacji. - Sanepid wdraża odpowiednie procedury, by zadbać o bezpieczeństwo osób, z którymi miałem kontakt. Po wystąpieniu pierwszych objawów odizolowałem się, więc krąg osób narażonych na zakażenie bez wątpienia ograniczyłem - czytamy we wpisie prezydenta.