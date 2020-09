Koronawirus. W Polsce gorzej niż w Chinach. "Czeka nas kolejny lockdown"

Koronawirus. Kilka przypadków w Chinach

Jak Chinom udało się wygasić pandemię koronawirusa? Niedawno tłumaczył to Xi Chen, profesor zdrowia publicznego na Uniwersytecie Yale. W opublikowanych badaniach wyjaśnia, że kluczem do sukcesu było zamykanie wszystkich regionów, gdzie szybko rosła liczba nowych zakażeń, w tym kwarantanna i blokady miast. W ich wyniku około 760 milionów ludzi zostało objętych ograniczeniami.

W nawiązaniu do Chin podkreśla, że w ograniczeniu zakażeń pomaga wszędzie to samo. – Zachowywanie dystansu społecznego, noszenie maseczek oraz wprowadzanie obostrzeń. Skoro tego u nas nie ma, ludzie nie przestrzegają zaleceń, to będzie bardzo źle – uważa dr Tomasz Ozorowski.

Koronawirus. Więcej testów

- To, co ważne, to nowe obostrzenia, które pojawią się w strefach żółtych i czerwonych. Będziemy o tym informować. To będą restrykcje dotyczące spotkań międzyludzkich i innych. Teraz właśnie trwa rozmowa o tym pomiędzy ministrem Niedzielskim a nowym zespołem, który powołano ostatnio - mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia.