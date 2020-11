Koronawirus. Premier Mateusz Morawiecki zachęca do pomocy seniorom

Koronawirus. "Może w czymś pomóc?"

"Proste pytanie “może w czymś pomóc?”, dzwonek do drzwi starszego sąsiada, chwila naszej uwagi - czasem tylko tyle potrzeba, by zmienić czyjąś rzeczywistość na lepsze" - napisał premier w opublikowanym na Facebooku wpisie. To komentarz do filmu, na którym widzowie mogą śledzić premiera podczas odwiedzin u 86-letniej pani Alicji. "Pani Alicja, którą dziś odwiedziłem, ma 86 lat i jest jedną z setek tysięcy samotnych seniorów, którzy potrzebują teraz tej uwagi mocniej, niż kiedykolwiek" - informuje Morawiecki.

Szef rządu zaapelował do obserwujących go w mediach społecznościowych internautów by dołączyli do korpusu wsparcia seniorów. "Epidemia koronawirusa nie zwolniła nas z obowiązku bycia przyzwoitym. Wręcz przeciwnie - trudne czasy wymagają od nas więcej i stanowią test solidarności. Proste odruchy serca urastają dziś do rangi ratujących życie i mogą stanowić granicę między życiem i śmiercią. Pamiętajmy o tym i pomagajmy naszym seniorom. Jestem dumny, że mogę być członkiem korpusu wsparcia seniorów!" - czytamy we wpisie premiera.