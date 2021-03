Koronawirus. Premier Mateusz Morawiecki: do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich chętnych

Narodowy Program Szczepień ma przyspieszyć. - Do końca II kwartału chcemy wykonać 20 mln szczepień, a do końca sierpnia wszystkich, którzy chcą się zaszczepić - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Według szefa rządu będzie to "powrót do normalności".

Premier Mateusz Morawiecki oraz szef KPRM Michał Dworczyk Źródło: EASTNEWS