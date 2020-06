Koronawirus Poznań. 2-latek zakażony koronawirusem. Chodził do żłobka na Grunwaldzie

Koronawirus. Dwulatek z Poznania zakażony koronawirusem

Zakażony koronawirusem dwulatek chodził do żłobka na Grunwaldzie. Informację tę przekazała rzecznik poznańskiego sanepidu Anna Pawłowska, ale nie przekazała konkretnie, o który żłobek chodzi. Z informacji portalu epoznan.pl wynika, że jest to prywatna placówka. Dzieci uczęszczające do tego żłobka zostały skierowane na kwarantannę.