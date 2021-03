Koronawirus. Powikłania po szczepieniach. Niemcy podali dane

W analizowanym okresie, czyli od 27 grudnia 2020 do 12 marca tego roku, wykonano w Niemczech 8,8 miliona szczepień. Blisko 7,1 mln zaaplikowanych dawek to preparat BioNTech/Pfizer. 1,5 miliona to AstraZeneca. Szczepionkę firmy Moderna otrzymało blisko 300 tys. osób.