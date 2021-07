Koronawirus. Potężny wzrost liczby zakażeń w Niemczech

Koronawirus. Przybywa zakażeń w Niemczech

Dobowa liczba przypadków SARS-CoV-2, to niejedyny miernik, który wzrósł w stosunku do ubiegłego tygodnia. Mierzona w siedmiodniowym cyklu liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców, urosła z 10 do 10,3. Największy przyrost tej wartości zanotowano w Hamburgu (13,8), w Hesji (13,6) i w Bremie (13,3). Najmniejsze zaś kolejno w Saksonii-Anhalcie (3,1), Meklemburgii-Pomorzu Przednim (3,4) i Turyngii (3,8).