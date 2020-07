Koronawirus. Portugalscy lekarze pocieszają kobiety w ciąży. Ryzyko zakażenia dziecka znikome

Obawy o bezpieczeństwo matek doprowadziły do wprowadzenia powszechnego badania przesiewowego na Sars-CoV-2 u wszystkich kobiet przyjętych na oddział położniczy szpitala Santa Maria w Lizbonie. Testy wykonano u 700 kobiet oraz około 400 członków ich rodzin.

Koronawirus a ciąża. Eksperci uspokajają

- Mamy w tej chwili dziewięć kobiet, które były pozytywne, ale wszystkie bezobjawowe, poród przebiegał bez powikłań, a narodzone dzieci nie były zakażone - powiedział dziennikarzom lekarz. Akcję testowania ciężarnych opisuje tygodnik "Expresso". Wyniki badań kobiet posłużyły do przygotowania publikacji naukowej. Lekarze przekonują w nim, że ryzyko powikłań ciąży i narodzin związanych zakażeniem koronawirusem jest niewielkie.

Diogo Ayres de Campos zapytany o pierwsze dziecko urodzone w Portugalii (w innym szpitalu w Lizbonie które koronawirusem zakaziło się w łonie matki, ocenił, że jest to wyjątkowy przypadek. - Przenoszenie zakażenia z matki na dziecko w czasie ciąży jest bardzo rzadkie. Na świecie jest około dziesięciu dobrze udokumentowanych przypadków - uspokaja lekarz.

Stan malucha z koronawirusem jest jednak ciężki. Od narodzin, do których doszło na początku lipca, noworodek przebywa na oddziale intensywnej terapii z silnymi objawami COVID-19. Doszło do zapalenia płuc. Według lekarzy właśnie infekcja doprowadziła do przedwczesnych narodzin - po 34 tygodniach ciąży.