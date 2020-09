Koronawirus. Polskie dzieci w zagranicznych szkołach. "Cały dzień w jednym pomieszczeniu"

- Syn poszedł do szkoły dwa tygodnie temu. W Szkocji rok szkolny zaczyna się wcześniej niż w Polsce. Zmiany są niewielkie. Uczniowie nie muszą nosić maseczek. Nie zmniejszono też liczby dzieci w klasach. Jedyna różnica jest taka, że rodzice nie mogą wchodzić do placówek – mówi nam Karolina, której syn chodzi do szkoły podstawowej w Szkocji.