Koronawirus. Polska. Profesor Robert Flisiak: celebryci mówią o tematach, o których nie mają pojęcia

Profesor Robert Flisiak odniósł się do negatywnych głosów ws. szczepionek. Uważa, że każdy ma prawo do wyboru, jednak należy pamiętać, że niektóre z nich uratowały ludzkość. Odniósł się również do słów Edyty Górniak czy tenisisty Novaka Djokovicia, którzy są przeciwni szczepieniom. W rozmowie na antenie Radia Zet zaznaczył, że to szkodliwe wypowiedzi, które przyczynią się do spadku szczepień.