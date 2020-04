Koronawirus. Polska. Andrzej Duda napisał list do europejskich przywódców

Andrzej Duda ma plan zacieśnienia współpracy międzynarodowej po ustaniu pandemii koronawirusa. Prezydent skierował do europejskich przywódców list, w którym wskazał, co należy zrobić, by wyjść z tej sytuacji obronną ręką.

Koronawirus w Polsce. Andrzej Duda chce wyciągnięcia wniosków z pandemii (Agencja Gazeta)