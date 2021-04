Nowe obostrzenia również na europejskich granicach. Tak podróżujemy w UE

Grecja oraz Chorwacja - to jedne z pierwszych krajów Unii Europejskiej, które zwalniają przyjeżdżających turystów z wymogu przedstawiania negatywnego wyniku badania na obecność koronawirusa. Warunek jest jeden: trzeba być w pełni zaszczepioną osobą.

Z kolei udając się do Grecji - a nie będąc osobą zaszczepioną - konieczne jest zaświadczenie z negatywnym testem typu PCR nie starszym niż 72 godziny przed podróżą. W większości kraju wciąż obowiązują poważne ograniczenia, nie wolno swobodnie poruszać się między jego regionami, a restauracje prowadzą sprzedaż tylko na wynos.

Na podobny krok zdecydowała się Hiszpania. Oprócz negatywnego wyniku testu PCR wykonanego w okresie 72 godz. przed przyjazdem, konieczne jest wypełnienie dostępnego w internecie formularza. Takie same zasady obowiązują przy podróżach do Portugalii, Bułgarii i na Maltę. Ten ostatni kraj zapowiada, że niedługo z tego wymogu zostaną zwolnione w pełni zaszczepione osoby.

Ścisłe reguły podróżowania wprowadziły Włochy. Polacy podróżujący do Italii muszą okazać negatywny wynik testu antygenowego lub PCR. Jednocześnie do 30 kwietnia wszyscy wjeżdżający do tego kraju ze strefy Schengen muszą przejść obowiązkową pięciodniową kwarantannę zakończoną kolejnym testem.