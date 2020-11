Koronawirus. PiS chce włączyć dentystów do walki z pandemią

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości swój nowy pomysł zawarli w złożonej w Sejmie nowelizacji, której celem jest zapewnienie dodatkowych kadr medycznych do walki z pandemią. Zgodnie z propozycją rządu, w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty miałby się znaleźć przepis, który głosi, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego dentysta może wykonywać takie same świadczenia medyczne jak lekarz.

Co to oznacza w praktyce? Dentyści mieliby odtąd przeprowadzać badania, rozpoznawać choroby, orzekać o stanie zdrowia, udzielać porad lekarskich, a nawet przeprowadzać rehabilitacje.

Koronawirus. Dentyści nie mają odpowiedniego przeszkolenia do leczenia chorych

- Lekarze dentyści nie są do tego przygotowani. Oni mają określony ustawowo zakres swojej działalności. Mają diagnozować i leczyć choroby głowy, wszystko, co jest związane z twarzoczaszką. Nie są przygotowani do leczenia innych chorych - kardiologicznych, covidowych, żadnych innych - mówił w rozmowie z TVN24 Andrzej Matyja.