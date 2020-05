Koronawirus. Odmrażanie gospodarki. Przed sklepami Ikea tłumy, w galeriach handlowych raczej spokojnie

Koronawirus. Odmrażanie gospodarki. Tłumy w sklepach Ikea

Sytuację pogarszał fakt, że oprócz osób, które przyszły zrobić zakupy, z samego rana pojawili się też klienci, którzy chcieli zwrócić wcześniej kupiony towar. W związku z tym w wielu sklepach ustawiły się dwie kolejki, co jeszcze potęgowało zamieszanie. Stało się tak, mimo, że w związku epidemią koronawirusa Ikea informowała na swoich stronach internetowych, że przedłuża okres zwrotu kupionych produktów i zachęca do zrobienie tego w późniejszym terminie.

Ze względu na wprowadzone przez rząd w ramach tarczy antykryzysowej ograniczenia (1 osoba przypada na 15 m powierzchni handlowej) do sklepów sieci Ikea, jednocześnie może wejść około 1300 osób. W związku z tym koło południa tłum klientów zaczął się przerzedzać i w tej chwili sytuacja zaczęła wracać do normy.

Koronawirus. Odmrażanie gospodarki. Zmiany w handlu widać gołym okiem

Zmiany jednak w funkcjonowaniu sklepów, wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, rzucały się wyraźnie w oczy również w sklepach Ikea. Przede wszystkim nie funkcjonowała ich część gastronomiczna, co związane jest z wprowadzonym zakazem spożywania posiłków w galeriach i placówkach handlowych. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w handlu zamknięte były sale zabaw dla dzieci. Pojawiły się jednak liczne punkty do dezynfekcji rąk. Ikea zachęca też do dokonywania płatności bezgotówkowych, a także do korzystania w własnych toreb czy koszyków na zakupy.