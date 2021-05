Koronawirus. Nowe zasady podróżowania transportem publicznym

Do 14 maja br. transport publiczny będzie mógł przewozić nie więcej osób niż wynosi 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 30 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Od 15 maja 2021 r. do 5 czerwca br. dany środek transportu publicznego będzie mógł przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100 proc. liczby miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Pierwsza faza

Do życia będzie mogła powoli wracać turystyka. Od soboty, 8 maja, do 5 czerwca br. działalność wznowią hotele - z wyjątkiem stref restauracyjnych oraz welness&spa. Będzie obowiązywał w nich jednak limit gości - max. 50 proc. zajętych pokoi.

"Ograniczenia liczby udostępnianych pokoi nie stosuje się do pobytu gości będących żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej" - dodano w rozporządzeniu.

Restauracje hotelowe pozostaną zamknięte do 14 maja i w tym czasie posiłki będą mogły być serwowane tylko do pokoi, wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.