Koronawirus. Nowe obostrzenia. Kolejne województwa w lockdownie

Nowe obostrzenia w kolejnych województwach stają się faktem. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o najnowszych wytycznych związanych z pandemią koronawirusa. Potwierdziły się informacje WP: od poniedziałku w woj. mazowieckim i lubuskim obowiązywać mają nowe restrykcje. Niewykluczone, że niebawem będą dotyczyły również całej Polski.

Jak podkreślił Adam Niedzielski, sytuacja w kraju - pod kątem łóżkowym i respiratorowym - jest trudna. Przyznał też, że sytuacja jest różna w poszczególnych regionach kraju. - Nadal województwem, w którym jest najtrudniejsza sytuacja, jest województwo warmińsko-mazurskie - przyznał.

Drugie w kolejności jest województwo pomorskie. - Od najbliższej soboty będzie objęte tymi samymi regulacjami co warmińsko-mazurskie - stwierdził.

Nowe obostrzenia w kolejnych województwach

Niedzielski potwierdził wcześniejsze nieoficjalne ustalenia dziennikarza WP Marcina Makowskiego. Restrykcje zostaną wprowadzone w województwie mazowieckim i lubuskim. Obostrzenia w województwie mazowieckim i lubuskim będą obowiązywać od poniedziałku.

Do tych województw zostaną również skierowane maseczki. - Trafią one bezpośrednio do obywateli i będą dystrybuowane za pośrednictwem samorządów - przekazał minister.

Nowe obostrzenia oznaczają zamknięcie hoteli, instytucji kultury, basenów i ograniczenie działalności galerii handlowych. W województwach mazowieckim i lubuskim nauczanie w klasach 1-3 będzie się odbywać w trybie hybrydowym. W trakcie konferencji podkreślono, że istnieje perspektywa, w której "kolejne obostrzenia będą miały charakter ogólnopolski". W piątek pojawi się rozporządzenie ministra edukacji i nauki regulujące model nauczania w województwach objętych dodatkowymi restrykcjami.

Niedzielski przyznał również, że decyzja o ograniczeniu planowych zabiegów była "trudna", ale konieczna. - Oczywiście to ograniczenie zabiegów planowych jest zaleceniem, co oznacza, że zawsze lekarz indywidualnie z pacjentem będzie oceniał konsekwencje przesunięcia zabiegu dla zdrowia pacjenta. Niemniej jednak jest to działanie konieczne, ponieważ same łóżka nie leczą, te łóżka wymagają specjalistów i to właśnie specjalistów intensywnej terapii - stwierdził.

W trakcie konferencji padło pytanie o wątpliwości związane ze szczepionką firmy AstraZeneca. - Nie obserwujemy negatywnych objawów po przyjęciu tej szczepionki, jednak cały czas monitorujemy sytuację - zapewnił minister zdrowia.

Koronawirus w Polsce. "Materializuje się czarny scenariusz"

Minister przypomniał, że "materializuje się czarny scenariusz" dotyczący tempa rozwoju pandemii. - Mało, iż mamy do czynienia z bardzo dynamicznym tempem rozwoju pandemii, to jest to trend trwały - podkreślił.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o wykryciu 21 045 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 i chorób współistniejących zmarło 375 osób.

