Koronawirus. Niemcy w lockdownie. Przedsiębiorcy są wściekli

90 procent zaliczek dla firm, które od początku listopada są zamknięte, zostało wypłaconych – mówił Altmaier. To ponad sześć miliardów euro. – Sprawa nabiera tempa – dodał.

Nie wspomniał jednak, że pomoc w większości przypadków wynosi tylko kilka tysięcy euro. W wielu przypadkach nie wystarcza to nawet na opłacenie czynszu – twierdzą poszkodowane firmy.

Koronawirus. Niemcy. Więcej pieniędzy dla większych firm

W zasadzie rząd RFN po raz kolejny zwiększa pomoc dla firm dotkniętych pandemią koronawirusa. Dotacje, których nie trzeba zwracać, mają być teraz dostępne również dla dużych przedsiębiorstw o rocznych obrotach powyżej 750 mln euro. Ponadto wprowadzono pomoc na początek działalności dla samozatrudnionych w wysokości do 7500 euro oraz fundusz na szczególnie trudne przypadki. Jeśli przedsiębiorstwo nie spełnia kryteriów wymaganych do wypłaty pomocy, może starać się o indywidualne zbadanie swojej sytuacji i ewentualną pomoc.

Jednak perspektywa większej pomocy finansowej i jej szybszego napływu nie wystarczy, aby znacząco poprawić nastroje w przedsiębiorstwach dotkniętych lockdownem. To, czego pragną najbardziej, to konkretna perspektywa otwarcia. Kto i kiedy otrzyma pozwolenie na wznowienie działalności? Minister Altmaier zapowiada, że razem ze stowarzyszeniami przedsiębiorców opracuje odpowiednią strategię, którą przedstawi na najbliższych konsultacjach rządu federalnego i rządów krajów związkowych.

Koronawirus. Niemcy. Spór o wskaźniki: 50 czy 35?

To "wielkie rozczarowanie" – skarży się prezes stowarzyszenia handlu detalicznego HDE, Josef Sanktjohanser. Z około 350 tys. sklepów, które reprezentuje lobbysta, około 200 tys. jest zamkniętych. W dalszym ciągu można sprzedawać tylko artykuły spożywcze i inne towary codziennego użytku. Handel w otwartych sklepach przebiega bez zakłóceń – zaznacza Sanktjohanser, który podobnie jak wszystkie inne branże reprezentowane na szczycie gospodarczym apeluje o perspektywę otwarcia.

Koronawirus. Niemcy. Groźba bankructwa

Prezes HDE wskazuje na badania, które pokazują, że handel detaliczny nie jest czynnikiem napędzającym pandemię. Nie ma zatem powodu, by obniżać wskaźnik nowych zakażeń do 35. Dalsze zamknięcie sklepów nie jest właściwe, a branża jest głęboko zaniepokojona, także dlatego, że obiecana pomoc do wielu jeszcze nie dotarła.