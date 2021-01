Koronawirus. Niemcy. Rygorystyczne obostrzenia na granicy nawet do końca marca

Projekt nowego dokumentu dotyczącego wjazdu na teren Niemiec szef resortu zdrowia Jens Spahn wysłał w poniedziałek do pozostałych ministerstw. Jednym z jego głównych założeń jest przedłużenie obowiązku przeprowadzenia testu przez wszystkich podróżnych z krajów, gdzie odnotowano już nowe mutacje koronawirusa.

Chodzi przede wszystkim o osoby przyjeżdżające z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Republiki Południowej Afryki - podał tygodnik "Spiegel", który dotarł do treści rozporządzenia. Pasażerowi z tych państw mogą od 14 dostać się na teren Niemiec tylko po uzyskaniu wcześniej negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Powodem powstania rozporządzenia jest fakt, że "liczba zakażeń w Republice Federalnej Niemiec stale rośnie, szczególnie z powodu podróży z obszarów ryzyka". Podkreślono, że kluczowe do opanowania epidemii jest też wprowadzenie "ogólnokrajowego obowiązku przeprowadzania jednolitych testów wjazdowych", a "niekontrolowane wjazdy z zagranicy" powinny zostać tymczasowo wstrzymane.

Wszyscy przekraczający niemiecką granicę muszą też zarejestrować się online przed rozpoczęciem podróży. Władze przewidziały wyjątki. Uwzględniono m.in. pasażerów tranzytowych, którzy przemieszczają się niemieckimi liniami lotniczymi. Zwolnieni z przepisów są też dyplomaci, politycy oraz osoby dojeżdżające do pracy i studenci. Minister zdrowia Niemiec uważa, że zasady na granicy powinny obowiązywać co najmniej do końca marca.