Koronawirus. Niemcy. Padł nowy rekord: 7334 zakażenia w ciągu doby

Niemcy zaktualizowali w czwartek listę "stref ryzyka". Trafiło do niej 5 polskich województw: kujawsko-pomorskie, małopolskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie. Oznacza to, że osoby przyjeżdżające do Niemiec z takich województw muszą zgłosić swój adres pobytu miejscowemu urzędowi ds. zdrowia i przedłożyć negatywny wynik testu (przeprowadzonego w ciągu ostatnich 48 godzin) lub poddać się 14-dniowej kwarantannie. Za niepodporządkowanie się temu przepisowi grozi kara do 25 tys. euro.