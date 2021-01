Koronawirus. Niemcy o nich zapomniały

Obostrzenia pandemiczne utrudniają integrację

Również i teraz dla ponad 200 mieszkańców ośrodka lockdown ma skutki uboczne. Klub biegaczy i treningi piłki nożnej są odwołane. Wizyty w bibliotece – zawieszone. Przedszkole składa się tylko z trzech grup po ośmiorga dzieci. Spotkania w herbaciarni zabronione. Al Jubouri, który studiował informatykę na uniwersytecie w Bagdadzie, tak naprawdę nie robi postępów. Kurs niemieckiego odbywa się tylko online, procedury azylowe utknęły w martwym punkcie, a perspektywa zatrudnienia wydaje się być bardzo odległa. Irakijczyk robi dobrą minę do złej gry. "Wtedy zgłosiłem się na ochotnika do pracy w tutejszej kuchni i uczyłem się zawodu u szefa kuchni" – mówi Al Jubouri.

Podwójne obciążenie

Od ponad dwóch dekad prawnik Kilic udziela głosu uchodźcom. W 1998 r. był on również współzałożycielem BZI. Obecnie szczególnie interesuje go przypadek z Nadrenii Północnej-Westfalii: pewnego policjanta, który uciekł z Turcji, ponieważ był tam torturowany. "Próbowaliśmy przyspieszyć procedury azylowe, ale z powodu pandemii nie możemy nawet uzyskać daty przesłuchania" – tłumaczy prawnik.

Uchodźcy tracą pracę

Jako pierwsi ofiarą pandemii padli pracownicy sezonowi przy żniwach, w rzeźni lub zatrudnieni do sprzątania w hotelach. Według Yvonne Giesing problem jest jednocześnie ten, że uchodźcy nie mogą obecnie podjąć żadnej pracy. "Wielu zaczęłoby właśnie teraz, ale w obecnych warunkach jest to szczególnie trudne" – uważa ekspertka.

Deportacje w pełnym toku

"Wszystko to ma również wpływ na status pobytu" – wyjaśnia Wiebke Judith urzędniczka ds. polityki prawnej w organizacji Pro Asyl. Jej zdaniem uchodźcy znajdują się w błędnym kole. "Jeśli twój pobyt jest tylko tolerowany i masz nadzieję, że otrzymasz tolerowane zezwolenie na zatrudnienie, musisz pracować przez stosunkowo długi czas" – wyjaśnia Wiebke. Brak pracy równa się brakowi dochodów, a to jest równoznaczne z brakiem perspektyw na pobyt.

Działaczka jest jednak szczególnie rozgoryczona faktem, że w kwestii deportacji niemieckie władze postępują jak zwykle. "W międzyczasie wróciliśmy do normalnego trybu pracy, zbiorowe deportacje do różnych krajów odbywają się regularnie" – zauważa. Pomimo pandemii najpierw samoloty ponownie wystartowały do Europy Wschodniej, później do Afryki i Pakistanu, a od grudnia 2020 do Afganistanu. Dla Wiebke Judith całkowicie absurdalne i cyniczne jest to, że z jednej strony mówi się o tym, aby w miarę możliwości uniemożliwić wszelkie podróże, jednak deportacje są możliwe, i przy bardzo wysokich kosztach, z udziałem kilku policjantów i lekarzy na pokładzie samolotu.