Koronawirus. Niemcy: lockdown przedłużony do połowy lutego

Rząd w Berlinie w porozumieniu z rządami niemieckich krajów związkowych postanowił przedłużyć lockdown do 14 lutego.

Oznacza to, że zamknięte pozostaną restauracje, ośrodki rekreacji, obiekty kulturalne i handel detaliczny (z wyjątkiem sklepów spożywczych, drogerii, aptek). Spotkania prywatne pozostaną bardzo ograniczone. Obecnie można się spotkać tylko z jedną osobą spoza własnego gospodarstwa domowego.

Szczególnie długo - jak przyznała kanclerz Angela Merkel - dyskutowano o szkołach. W Niemczech ze względu na federalną strukturę, edukacja jest w gestii landów. Postanowiono, że zasadniczo szkoły i przedszkola pozostaną zamknięte do 14 lutego. W szkołach nauczanie będzie odbywać się zdalnie.

Zamieszanie wokół szczepienia Zbigniewa Ziobry. Komentarz Krzysztofa Bosaka

Tylko medyczne maski ochronne

Kto może, pracuje z domu

Rząd federalny i kraje związkowe chcą również wprowadzić daleko idące prawo do pracy zdalnej. W przyszłości pracodawcy będą musieli umożliwić swoim pracownikom pracę z domu (o ile pozwalają na to wykonywane czynności). W tym celu ministerstwo pracy wyda odpowiednie rozporządzenie. Przepisy te mają obowiązywać do 15 marca br.