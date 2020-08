Koronawirus. Nie żyje Trini Lopez. Przyczyną śmierci autora "La Bamby" powikłania po COVID-19

Jego najbardziej znanym hitem była "La Bamba". Utwór przyniósł mu gigantyczną popularność, choć rozpropagował go latynoski gwiazdor Ritchie Valens. Trini Lopez śpiewał zarówno po angielsku, jak i po hiszpańsku. Do jego największych przebojów zalicza się "If I Had a Hammer" i "Lemon Tree". Nagrał ponad 60 albumów. W swojej twórczości łączył amerykański i latynoski folk z rockabilly. Zmarł w wieku 83 lat.