Koronawirus. Nauczanie zdalne? Były prezydent nie ma wątpliwości

- Jeżeli w kraju od kilku dni mamy ponad 4 albo ponad 5 tys. przypadków dziennie, to nie sposób powiedzieć, że cokolwiek jest pod kontrolą. Tym bardziej że rządowe prognozy mówiły o ok. 2 tys. dziennych zakażeń - powiedział w Radiu ZeT Aleksander Kwaśniewski.

Koronawirus. Nauka zdalna w szkołach?

Aleksander Kwaśniewski wyraził także opinię na temat pracy szkół w czasie pandemii . Jego zdaniem należy bardzo poważne potraktować sprawę, na ile zagrożeniem są w tej sytuacji szkoły. - Obywatelom należą się bardzo jasne odpowiedzi w tych sprawach, a rząd nam to oszczędza. To jest błąd - powiedział.

- Jest bardzo poważna opinia, że dzieciaki w tej chwili są tymi, którzy bezobjawowo przenoszą wirusa. Jeśli tak jest, to nie ma wyjścia i trzeba wrócić do nauczania zdalnego - podkreślił.

Koronawirus. Co powinien zrobić Andrzej Duda?

Kwaśniewski był także pytany o to, co powinien zrobić w tej sytuacji Andrzej Duda. - Prezydent musi, wykorzystując swój autorytet, apelować do ludzi. Brakuje mi w polskiej walce z koronawirusem poważnych rozmów prezydenta z ludźmi, prezydenta, który przekonywałby do tego, jak się zachowywać - stwierdził były prezydent.