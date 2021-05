Koronawirus. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia (4 maja)

Luzowanie obostrzeń. Ekspert ocenia ruch rządu

Luzowanie obostrzeń. Co zostało otwarte?

We wtorek uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wrócili do nauki stacjonarnej - wszyscy uczniowie do szkół mają wrócić 29 maja. Zmiany dotyczą także kościołów - od wtorku 1 wierny przypada na 15 m kw. świątyni, choć resort zdrowia apeluje o przeprowadzanie nabożeństw na świeżym powietrzu.