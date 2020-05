Koronawirus na świecie. "Pandemia pretekstem do kneblowania”. Gorzkie słowa także o Polsce

W niedzielę na całym świecie obchodzony był Światowy Dzień Wolności Prasy, ustanowiony w roku 1993 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem jest zwrócenie uwagi na to, jaką wielką wartością jest wolność prasy.

UE i "Reporterzy bez granic”: Niedopuszczalne ograniczenia

"Nasze obawy budzi fakt, że pandemia COVID-19 służy w niektórych krajach za pretekst ku temu, by wolność prasy ograniczać w sposób niedopuszczalny” – to cytat z przedstawionego przez szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella oświadczenia, wydanego w imieniu 27 państw członkowskich.

Koronawirus a niezależne dziennikarstwo

Według "Reporterów bez granic” pandemia koronawirusa wykorzystywana jest do tłumienia niezależnego dziennikarstwa, a także do prześladowań i ataków. Szef organizacji Christian Mihr powiedział w rozmowie ze stacją radiową B5 aktuell, że pandemia jest pretekstem do kneblowania ust niezależnym dziennikarzom. Takie tendencje, według organizacji, są zauważane na całym świecie, a szczególnie w Chinach, gdzie partia komunistyczna narzuca swoją narrację, jeśli chodzi o interpretację spraw związanych z COVID-19, a krytycy nagle znikają. Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro postępuje równie ostro z mediami, które kwestionują jego sposób obchodzenia się z koronawirusem.