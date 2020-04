Koronawirus na świecie. Dokąd w podróż? Turystyka po koronakryzysie

Koronawirus. Do normalności jeszcze daleko

Debatę o powrocie do normalności w turystyce podsyciły słowa szefa niemieckiej dyplomacji Heiko Maasa, który powiedział, że w tym roku "nie będzie normalnego urlopu” oraz że nie wiadomo, kiedy będzie powrót do międzynarodowych lotów.

Berlin za voucherami zamiast zwrotu kosztów

"Jestem przekonany, że wielu będzie gotowych do uatrakcyjnienia swojej oferty, do dorzucenia jakiegoś kąska, tak by voucher stał się atrakcyjną formą rekompensaty” - powiedział minister. Jego zdaniem nie może jednak dochodzić do sytuacji, w której voucher przepadnie z powodu plajty firmy. Dlatego rząd jest gotów wesprzeć upadające przedsiębiorstwa turystyczne. Natomiast klienci, którzy znacznie ucierpią finansowo z powodu braku zwrotu kosztów podróży, będą mogli liczyć na państwowe wsparcie.