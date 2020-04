Koronawirus na świecie. Chorych może być 50 razy więcej, niż myślimy

Badania z wykorzystaniem testów na obecność przeciwciał, przeprowadzone w Kalifornii w USA, wykazały, że infekcję wywołaną koronawirusem ma, albo już przeszło, pięćdziesiąt razy więcej osób, niż wskazywały na to oficjalne dane.

Badacze z renomowanego Uniwersytetu Stanforda przebadali na obecność przeciwciał 3,3 tys. ochotników z kalifornijskiego hrabstwa Santa Clara. Ich wyniki wskazują, że infekcję koronawirusową przeszło tam już od 2,5 do 4,1 procent mieszkańców. To od pięćdziesięciu do osiemdziesięciu pięciu razy więcej, niż liczba oficjalnie zarejestrowanych przypadków choroby.