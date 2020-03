Koronawirus na świecie. Chiny alarmują. Osoby bez objawów mogą zarażać

Do wniosku, że zarażamy się między sobą, po czym mamy do czynienia z osobą zakażoną, naukowcy doszli po przeanalizowaniu 94 przypadków zainfekowanych koronawirusem pacjentów leczonych w kantońskim 8. Szpitalu Ludowym. Badaniu poddano też wybrane pary osób, wśród których znalazły się osoby zakażone i zarażające.

Koronawirus na świecie. Przełom w zwalczaniu koronawirusa?

Wyniki badania zostały podane do wiadomości publicznej na platformie medRxiv.

Wnioski wyciągnięte z badania pozwoliły stwierdzić, że osoby zakażone mogą zacząć zakażać nawet na 2 doby przed wystąpieniem u nich pierwszych objawów koronawirusa. Należy jednak pamiętać, że szczyt zaraźliwości przypada na moment, w którym pojawią się objawy, a także tuż przed ich wystąpieniem. To, na co trzeba zwrócić uwagę, to fakt, że opublikowane badanie nie zostało jeszcze poddane żadnej naukowej weryfikacji.