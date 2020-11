Koronawirus. MON rozpoczął budowę kilku szpitali kontenerowych. Do dziś żadnej nie skończył

W czasie pierwszej fali pandemii, pod koniec marca, MON wysłał lekarzy i ratowników medycznych z Wojskowego Instytutu Medycznego do Lombardii. Podczas 10-dniowego pobytu medycy pracowali na oddziale intensywnej terapii w regionie, który pandemia SARS-CoC-2 dotknęła najmocniej.

Po misji we Włoszech wysłano ich do Stanów Zjednoczonych. Za oceanem Polacy spotkali się z osobami odpowiedzialnymi za projekt największego tymczasowego szpitala w Chicago. Efektem tych wyjazdów był raport dla rządu, w którym znalazły się wskazówki dotyczące skutecznej walki z drugą falą pandemii, a głównym punktem raportu było zalecenie dotyczące budowy szpitala na ul. Szaserów.

Propozycja zyskała akceptację MON i budowa ruszyła. Krótko po tym została jednak zawieszona - w trakcie letniej kampanii wyborczej rząd ogłosił "zwycięstwo w walce z pandemią" i była to prawdopodobnie główna przyczyna przerwania prac. O powodach zawieszenia budowy szpitala mówił rozmówca portalu Onet.

– Przyszły wytyczne z MON, że szpitala nie budujemy. Chodziło o politykę, o nic więcej, ale ludzie z Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON mówią, że nie można budować szpitala kontenerowego w polskich warunkach ze względu na klimat. Mówiono, że we Włoszech jest cieplej, więc tam takie rozwiązania mają rację bytu. To oczywiście bzdury. Każdy, kto był na misji w Afganistanie doskonale wie, że kontenery są przystosowane do skrajnych temperatur.