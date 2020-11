Koronawirus. Medycy szykują zbiorowy pozew przeciwko Skarbowi Państwa

- Mam bardzo szeroki zakres obowiązków: od sprzątania, poprzez transport pacjentów a także materiałów do badań, po pomoc personelowi medycznemu, na przewozie zwłok do chłodni kończąc - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską.

Krystian Krasowski postanowił utworzyć nieformalną grupę osób, które są pracownikami pomocniczymi ochrony zdrowia. Grupa liczy już ponad 1500 osób. - Chcemy mówić głośno o naszej pracy, o salowych, sanitariuszach, opiekunach medycznych, rejestratorkach i medycznych sekretarkach. Ochrona zdrowia to nie tylko lekarze, pielęgniarki i ratownicy. Poza nimi jesteśmy jeszcze my. W wyobraźni ludzkiej nie ratujemy życia. Jednak bez nas i naszej pomocy ta machina przestałaby funkcjonować - stwierdził.

Koronawius. Wspólny pozew medyków

W imieniu medyków pozew zbiorowy przygotowuje mecenas Radosław Górski. Będzie on dotyczyć tzw. ustawy covidowej. Miała ona gwarantować wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w walkę z koronawirusem dodatek w wysokości 100 procent wynagrodzenia.

Choć ustawę przyjął już parlament i podpisał prezydent, rząd zwlekał z jej opublikowaniem prawie cały miesiąc. Ostatecznie ogłoszona została dopiero 29 listopada razem z nowelizacją, która pozbawiła część medyków obiecanych im wcześniej pieniędzy. Zgodnie z przyjętą nowelizacją dodatek ma trafić tylko do tych medyków, którzy zostali skierowani do pracy przez wojewodę.

- Było to działanie celowe. Politycy w publicznych wypowiedziach nie ukrywali, że chcą uniemożliwić wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla wszystkich pracowników służby zdrowia i w tym celu dojdzie do wstrzymania publikacji ustawy - komentował mec. Górski w radiu TOK FM.