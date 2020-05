Koronawirus. Łukasz Szumowski: od lipca możliwe wesela do 50 osób

- Myślę, że już w lipcu będzie można urządzać większe uroczystości. Duże wesela to nie będą, ale tak do 50 osób - oświadczył podczas wywiadu minister zdrowia. Łukasz Szumowski po raz kolejny odniósł się do afery maseczkowej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus. Minister zdrowia Łukasz Szumowski (zdj. arch.) (Getty Images)