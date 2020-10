Koronawirus. Lublin: Kolejny radny zakażony. Uczył w szkole

Koronawirus. Lublin: Kolejny radny zakażony

Jak informuje "Dziennik Wschodni", Piotr Choduń na co dzień jest nauczycielem w Zespole Szkół nr 1 im Władysława Grabskiego w Lublinie. W związku z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem u radnego na zdalne nauczanie odesłano dwie uczone przez niego klasy (I oraz III klasę LO).

Koronawirus w Polsce. Poseł PO przytacza żart z internetu

Koronawirus. Lublin: Dwoje radnych zakażonych, dwoje na kwarantannie

Wcześniej o swoim zakażeniu koronawirusem poinformowała inna radna Lublina - Anna Ryfka. "Ból kości, mięśni i stawów. Do tego potężny ból głowy i gorączka do 38,5'" - tak objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 opisywała radna z Lublina.

Zakażeni radni to niejedyny problem Urzędu Miasta. Na kwarantannie przebywa co najmniej dwoje kolejnych radnych Lublina. Jak informuje "Dziennik Wschodni", są to Monika Orzechowska (klub prezydenta Żuka) oraz Marcin Jakóbczyk z PiS.