Koronawirus. Łódź. 40 pensjonariuszy DPS-u z COVID-19. Zakażeni są też pracownicy

Urząd Miasta Łodzi w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej przekazał, że 40 podopiecznych oraz 5 pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej otrzymało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Ponadto 2 podopiecznych placówki z wysoką gorączką zostało przewiezionych do szpitala.

"Czekamy na wytyczne sanepidu co do dalszego postępowania w tej sytuacji. To pierwsze poważne ognisko COVID-19 w miejskim DPS od początku pandemii" - przekazał Robert Kolczyński, dyrektor departamentu rozwoju i strategii w łódzkim magistracie.