Koronawirus. Lockdown w Polsce? Ekspert: wskazane znaczne ograniczenia społeczne

Koronawirus w Polsce. Ekspert: "Wirus może też stawać się coraz bardziej zakaźny"

Wołkowicz wyraził nadzieję, że sytuacja nie stanie się na tyle poważna by musiał być rozważany drugi lockdown na kształt pierwszego. Jak jednak zauważył, "zanim rozpoczęłoby się wprowadzanie mocnych restrykcji gospodarczych, to można byłoby, i dziwi mnie trochę, że jeszcze tego nie ma, wprowadzić bardziej profilaktyczne ostrzejsze ograniczenia społeczne".

Ekspert na uwagę dotyczącą wydzielenia stref odparł, że "ograniczenie zgromadzeń ze 150 do 100 osób, to zejście z bardzo dużego zgromadzenia do dużego". - To nie jest restrykcja - ocenił. To samo - jego zdaniem - dotyczy ograniczenia do 100 metrów odległości między zgromadzeniami.