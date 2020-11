Koronawirus. Lekarka ponownie ma COVID-19. Wyjaśnia, jak do tego doszło

"Po ciężkim przebiegu tej choroby w kwietniu nie uzyskałam zbyt długiej odporności i ponownie stałam się plusem. Zanim będziecie spekulować, jak to jest możliwe, nad brakiem sensu szczepień w tej sytuacji , weźcie pod uwagę ten fakt, że w epidemiologii, jak w innych dziedzinach medycyny, obowiązuje statystyka" - zaznaczyła lekarka.

Jak wyjaśnia, są osoby, które są całkowicie odporne na koronawirusa i takie, które "tej odporności pełnej mieć nigdy nie będą". "Ja niestety mam rodzinnie osłabiony układ immunologiczny i, mając takie geny, trochę jestem kamikadze, pracując na takim oddziale, ale sama ten zawód wybrałam i bardzo go kocham" - napisała dr Poprawa.

Lekarka zaznaczyła, że na jej stan wpływa ciężka praca i duży stres. "Z charakterem nadwrażliwca trudno teraz będzie przez to przejść i dlatego zapewne zbyt wcześnie teraz utraciłam tak wiele cennych przeciwciał , które miały mnie trwale bronić przed tym wirusem. Ale jestem już teraz na dobrej drodze do wyzdrowienia" - podkreśliła we wpisie.