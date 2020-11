Koronawirus. Kryzys wokół budowy szpitala tymczasowego w Płocku

Dyrektor szpitala w Płocku nie może dogadać się z PKN Orlen. Szpital wojewódzki ma sprawować nadzór merytoryczny nad tymczasową placówką, a koncern ma ten covidowy szpital zbudować. Spór dotyczy tego, kto ma zatrudnić prawie 400 osób personelu medycznego.

Budowa szpitala tymczasowego w Płocku to wyścig z czasem. Przed koncernem naftowym postawiono rygorystyczne terminy. Do 20 listopada do dyspozycji pacjentów oddane ma być 100 łóżek, a do końca tego miesiąca kolejne sto. PKN Orlen udostępnił teren pod budowę – działkę Centrum Badawczo-Rozwojowego koncernu. Wyłoniono wykonawcę, który 15 listopada ma stawiać pierwsze kontenery.

Równolegle rozmawiano z przedstawicielami Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Dyrektor placówki Stanisław Kwiatkowski przesłał listę potrzebnych materiałów jak i ludzi, którzy są konieczni do uruchomienia placówki. To między innymi 52 lekarzy i 156 pielęgniarek i około 200 osób personelu dodatkowego.

Kryzys rozmów między PKN Orlen a wojewódzkim szpitalem w Płocku

W PKN Orlen zapaliły się wszystkie światła ostrzegawcze. W mailu do którego dotarliśmy, jeden z pracowników pisze – dyrektor (Kwiatkowski) powiedział: "że nie ma podstaw prawnych do tego, żeby się zwrócić do nas o wsparcie w przeprowadzeniu procesu rekrutacji. (…) Dyrektor też podkreślił, że nigdzie nie jest napisane, że to Wojewódzki Szpital Zespolony ma być pracodawcą."

Sprawa rozbija się więc o to kto ma formalnie zatrudnić personel

Oficjalnie rzecznik PKN Orlen Joanna Zakrzewska informuje: "Jesteśmy zaskoczeni, że dyrektor szpitala w Płocku odmawia naszego wsparcia w rekrutacji personelu medycznego do szpitala tymczasowego. Trudno nam to zrozumieć, tym bardziej, że pan dyrektor niejednokrotnie sygnalizował, że nie jest w stanie sobie poradzić z organizacją personelu do szpitalu tymczasowego do czego został zobligowany”. Nieoficjalnie przedstawiciele koncernu zapewniają, że mogą medyków zrekrutować z PZU i Wojsk Obrony Terytorialnej, przywieźć i zakwaterować. Dyrektor Kwiatkowski musi jednak z nimi podpisać umowy.

I tu dochodzimy do sedna sprawy – pieniędzy. W PKN Orlen słyszymy, że Ministerstwo Zdrowia odda szpitalowi jego wydatki na płace personelu. W takie zapewnienia nie wierzy jednak Dyrektor Stanisław Kwiatkowski. - Jestem całym sercem za budową szpitala, ale wynagrodzenia i finansowanie szpitala leżą po stronie Orlenu – mówi Kwiatkowski.

Dalej tłumaczy: "My jako szpital mamy tylko zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów służyć doradztwem i wytycznymi dla PKN Orlen. Według mojej oceny bez udziału Wojewody Mazowieckiego – w formie decyzji lub nakazu pracy – będzie ciężko o kadry do szpitala tymczasowego." Kwiatkowski obawia się też ucieczki personelu ze swojej placówki, któremu koncern może zapłacić o wiele więcej.

Sytuacja jest patowa.

Z kręgów rządowych słyszymy, że chodzi o politykę, bo dyrektor płockiego szpitala to wieloletni działacz PSL i współpracownik marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

