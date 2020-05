Koronawirus. Kościół w Pliszczynie pod Lublinem zamknięty. Apel do wiernych

Koronawirus zmusił księży do zamknięcia kościoła w Pliszczynie pod Lublinem. Po wykryciu SARS-CoV-2 u jednego z duchownych, proboszcz parafii zaapelował też do wiernych w sprawie dalszych kroków co do nowego ogniska wirusa.

Koronawirus. Kościół w Pliszczynie pod Lublinem zamknięty. Apel do wiernych (Getty Images)