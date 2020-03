Koronawirus. Kim był zmarły pracownik ministerstwa sprawiedliwości? Siostra ofiary zamieszcza apel ku przestrodze

"Nie wiem, w jaki sposób się zaraziłem. Nie rozumiem tej sytuacji" - takie słowa padły podczas jednej z ostatnich rozmów telefonicznych Michała ze znajomymi. Dodał, że lekarze planują wprowadzić go w stan śpiączki i podłączyć do respiratora. Niestety w kolejnych dniach stan zdrowia chorego uległ pogorszenie. Lekarze musieli podłączyć go do ECMO, maszyny służącej do natleniania krwi i zastępującej płuca. W poniedziałek 30 marca 37-latek zmarł.