Koronawirus. Joe Biden: "Błagam, noście maseczki!"

Prezydent-elekt podkreślał, że celem nakazu noszenia maseczek nie jest odbieranie wolności, ale przywrócenie normalności w Ameryce tak szybko, jak to możliwe. Dodał, że to jedyny sposób, aby amerykańskiej gospodarka powróciła do swojej dawnej dynamiki.

- Nie ma znaczenia na kogo głosowaliście, wszyscy jesteśmy Amerykanami, a nasz kraj jest zagrożony. Teraz robimy to samo co robiły całe pokolenia dumnych Amerykanów walcząc z kryzysami w naszej historii. To jest właśnie charakter patriotyzmu. Noszenie maseczki może wydawać się rzeczą nieistotną, ale przez całą naszą historię wielokrotnie widzieliśmy jak drobne rzeczy składają się na ogromne osiągnięcia. Błagam was - załóżcie maseczki. Zróbcie to dla siebie. - podsumował Biden.