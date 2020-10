Koronawirus. Jerzy Owsiak apeluje ws. łóżek dla chorych na COVID-19

- Wiemy, że szpitale tworzą od zera oddziały "covidowe". Szuka się więc sprzętu i łóżek. Niestety, słyszymy, że często jest to sprzęt kupiony przez WOŚP. Walczyliśmy z tym, bo to powstało z takim trudem - stanowiska geriatryczne, psychiatria dziecięca.... Tam też są pacjenci. Ale teraz sytuacja jest taka, że kładziemy wszystkie ręce na pokład. To zresztą hasło z naszego ostatniego finału, który rozpocząłem w tym mundurze - zapowiedział Jerzy Owsiak w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jerzy Owsiak zaapelował o to, aby nie demontować łóżek kupionych za pieniądze zbierane podczas akcji. Zaapelował za to o zgłaszanie potrzeb zorganizowania sprzętu.

- Napiszcie do fundacji, dołączcie pisma, które wam każą te oddziały stworzyć, wtedy to wszystko będzie wiarygodne. Kupimy to, wszystkie ręce na pokład. Fundacja ma na to pieniądze, nie robimy nowej zbiórki - powiedział