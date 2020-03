Koronawirus – jak długo jeszcze musimy wytrzymać?

Pandemia staje się dla nas coraz bardziej uciążliwa. Robimy się coraz bardziej zniecierpliwieni i wyczerpani. Zadajemy sobie pytanie: kiedy to się skończy? Czy jest szansa, że po świętach wszystko wróci do normy? Są trzy scenariusze.

Mapa, cel i cierpliwość

Normalne święta?

Co nas czeka?

Normalne wakacje?

Cel na horyzoncie

Wyczerpująca podróż

1. Ferguson, N. M., Laydon, D., Nedjati-Gilani, G., Imai, N., Ainslie, K., Baguelin, M., & Dighe, A. (2020). Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand. London: Imperial College COVID-19 Response Team, March, 16.

2. Lambert, J. (2020). When will the coronavirus pandemic and social distancing end? Science News, 24.03.2020.

3. Lambert, J., Hesman, T. (2020). Social distancing, not travel bans, is crucial to limiting coronavirus’ spread. Science News, 13.03.2020.

4. Yuen, K. S., Ye, Z. W., Fung, S. Y., Chan, C. P., & Jin, D. Y. (2020). SARS-CoV-2 and COVID-19: The most important research questions. Cell & Bioscience, 10(1), 1-5.

5. Grisand Data (2020). Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE).

6. Ioannidis, J.P. (2020). A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data, Stat News, 17.03.2020.

7. Branswell, H. (2020). What we’ve learned about the coronavirus — and what we still need to know, Stat News, 26.03.2020.

8. Kissler, S. M., Tedijanto, C., Goldstein, E., Grad, Y. H., & Lipsitch, M. (2020). Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the post-pandemic period. medRxiv.

9. Gallego, V., Nishiura, H., Sah, R., & Rodriguez-Morales, A. J. (2020). The COVID-19 outbreak and implications for the Tokyo 2020 Summer Olympic Games. Trav Med Infect Dis, 101604.

10. Poole, L. (2020). Seasonal Influences On The Spread Of SARS-CoV-2 (COVID19), Causality, and Forecastabililty (3-15-2020). Causality, and Forecastabililty (3-15-2020)(March 15, 2020).