Koronawirus. Jacek Sasin uderzył w lekarzy. Jerzy Owsiak odpowiada

Wypowiedź Jacka Sasina wywołała mnóstwo kontrowersji. Minister aktywów państwowych zapytany został o trwającą epidemię koronawirusa. Zapewnił m.in., że Polska ma zabezpieczone niezbędne środki medyczne do walki z COVID-19. Stwierdził natomiast, że "występują problemy".

- Tym problemem jest chociażby zaangażowanie personelu medycznego, lekarzy. Niestety, występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego - chcę to podkreślić wyraźnie, części. Oczywiście bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego z wielkim poświęceniem wykonuje swoje obowiązki, ale część tych obowiązków wykonywać nie chce - mówił wicepremier .

Jacek Sasin krytykuje lekarzy. Owsiak: "Niech Pan choć raz będzie skuteczny"

Słowa wicepremiera skomentować postanowił Jerzy Owsiak. Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy opublikował z tej okazji specjalny wpis na Facebooku, w którym przekazał, co sądzi o tezie polityka PiS, wg której lekarze wykazują brak zaangażowania w walce z koronawirusem.

"Kupiliśmy 63 urządzenia za 27 mln PLN. Mega sprzęt na oddziały neurochirurgii dziecięcej w całej Polsce. W tym dwa zestawy zaawansowanych urządzeń do diagnostyki i leczenia neurochirurgicznego padaczki u dzieci (Warszawa, Szczecin). Takich urządzeń do tej pory w Polsce jeszcze nie było, a w Europie można je policzyć na palcach jednej ręki. Kupiliśmy je dla szpitali, w których lekarze i personel medyczny będzie ratował zdrowie i życie dzieci, dla lekarzy, o których pan powiedział, że nie są chętni do wykonywania swojej pracy, o których ma Pan tak obraźliwe zdanie, a którzy zwłaszcza teraz pracują w szpitalach ponad miarę" - pisze szef WOŚP.