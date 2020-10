Koronawirus. Garwolin. Sanepid szuka uczestników mszy świętej

Koronawirus. Sanepid szuka uczestników mszy świętej

"W związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym dotyczącym stwierdzonego zachorowania na COVID-19 u dwóch księży z Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Garwolinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie prosi o zgłaszanie się telefonicznie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie osób, które brały udział we mszy świętej w dniu 27.09.2020 r. (niedziela) o g. 6.30 i g. 8.00 i przyjmowały komunię świętą z rąk księży" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej PSSE Garwolin.

Koronawirus. Sanepid w Garwolinie prosi o kontakt

"Istnieje prawdopodobieństwo bezpośredniej styczności z osobą zakażoną. Identyfikacja osób, które miały bezpośredni kontakt z księżmi we wskazanych terminach, jest niezbędna do objęcia kwarantanną osób narażonych na zachorowanie. Osoby, które zauważą u siebie lub bliskich objawy kliniczne, tj. kaszel, gorączka, utrata węchu i smaku, duszności, proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się telefonicznie do lekarza rodzinnego w celu konsultacji stanu zdrowia i podjęcia dalszych działań medycznych określonych przez lekarza" - dodaje sanepid w Garwolinie.