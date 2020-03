Koronawirus. Finlandia zamyka Helsinki. Zakażeniu może ulec 60 proc. społeczeństwa

Od 27 marca region Uusimaa, w tym również Helsinki, będzie odcięty od pozostałej części Finlandii. Mieszkańcy tej części kraju nie będą mogli do niego go opuszczać, a także wjeżdżać na jego teren. Wyjątek będą stanowiły osoby podróżujące do pracy. Taką decyzję podjęła fińska Rada Ministrów.