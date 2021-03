Facebook wypowiada wojnę szczepionkowym fake newsom

Akcja to część szerszej kampanii Facebooka przeciwko dezinformacji dotyczącej COVID-19.

W komunikacie koncern podał przykład posta podważającego bezpieczeństwo szczepionek. Do każdego takiego wpisu zostanie dodany komentarz przypominający, że zanim preparat został dopuszczony do podawania pacjentom, został dokładnie przebadany przez wyspecjalizowane instytucje. Komunikaty mają się opierać na wiarygodnych informacjach pochodzących od Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).