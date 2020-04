Koronawirus. Dyrektor WHO ostrzega przed zbyt szybkim łagodzeniem obostrzeń

WHO apeluje kolejny raz

To nie pierwszy raz, gdy WHO zwraca się z podobnym apelem. W zeszłym tygodniu mówił o tym rzecznik WHO Christian Lindmeier - Jedną z najważniejszych rzeczy jest to, aby nie rezygnować zbyt wcześnie ze środków ostrożności, ponieważ może wtedy dojść do nawrotu epidemii - stwierdził.