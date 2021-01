Koronawirus. Do USA bez testu nie wlecisz. Nowe przepisy

Koronawirus w USA wciąż sieje postrach. Tylko we wtorek przybyło tam ponad 220 tys. nowych zakażeń. Wysoka liczba nowych przypadków zmusiła rząd do działania.

Koronawirus. USA wymaga testu przed przylotem

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) zatwierdziły we wtorek 12 stycznia nowe przepisy, które wymuszają od przylatujących do USA przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa na trzy dni przed podróżą.

Jak informuje agencja Reutera, przepisy wejdą w życie już 26 stycznia i dotkną każdego pasażera samolotu do USA powyżej drugiego roku życia. Od przedstawienia wyniku testu jest jednak wyjątek.

Koronawirus. Do USA bez testu nie wlecisz. Winne nowe mutacje

Reuters przypomina, że obowiązkowe testy przed wlotem do Stanów Zjednoczonych obowiązywały wcześniej osoby przylatujące z Wielkiej Brytanii, gdzie w grudniu potwierdzono obecność nowego szczepu koronawirusa.

Mutacja z Wysp Brytyjskich, jak informowali naukowcy, ma być o wiele bardziej zakaźna w stosunku do tego szczepu wirusa, który funkcjonuje w otoczeniu od listopada 2019 roku. To też niejedyna mutacja wirusa SARS-CoV-2. Kolejne wykryto m.in. w RPA i Japonii.

Eksperci z CDC zalecają podróżującym do Stanów, by po trzech dniach od przylotu do USA ponownie poddali się testom na obecność koronawirusa. Wskazana jest także tygodniowa kwarantanna po powrocie z tego kraju.