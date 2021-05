Koronawirus. Lekarze biorą sprawy w swoje ręce. Szczepionkobusy staną przed kościołami

- Motywacja do szczepień, szczególnie na prowincji woj. podkarpackiego i wśród starszych ludzi jest niższa niż średnio w Polsce. W weekendy będziemy pojawiać się przed kościołami, bo to są centra życia lokalnych społeczności. Liczę na to, że po mszy, czy po prostu z okazji wolnego dnia, znajdą się osoby gotowe do szczepienia. Będziemy do tego zachęcać - dodał rozmówca WP.